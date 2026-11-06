https://news.day.az/azerinews/1872435.html Bakı aeroportunda ölüm hadisəsi baş verib Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Hindistan vətəndaşı vəfat edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-də saat 19:00 radələrində baş verib. Belə ki, Milan-Bakı-Dehli marşrutu üzrə tranzit səfər edən Hindistan vətəndaşının hava limanının ərazisində səhhəti pisləşib və o, vəfat edib.
Bakı aeroportunda ölüm hadisəsi baş verib
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Hindistan vətəndaşı vəfat edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-də saat 19:00 radələrində baş verib.
Belə ki, Milan-Bakı-Dehli marşrutu üzrə tranzit səfər edən Hindistan vətəndaşının hava limanının ərazisində səhhəti pisləşib və o, vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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