Türkiyənin sabiq naziri həbs edildi
Türkiyədə kapital bazarlarında aparılan əməliyyatlarla bağlı fond istintaqı çərçivəsində keçmiş nazir və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) keçmiş sədr müavini Fatma Betül Sayan Kaya həbs olunub.
Day.Az xəbər verir ki, "TRT Haber"in yaydığı məlumata görə, İstanbul Baş Prokurorluğunun Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi və Çirkli Pulların Yuyulması Cinayətləri üzrə İstintaq Bürosu tərəfindən kapital bazarlarında həyata keçirilən əməliyyatlarla bağlı araşdırma davam etdirilir.
Qeyd edilib ki, istintaq çərçivəsində şübhəli qismində prokurorluqda izahat alınan Fatma Betül Sayan Kaya "Kapital Bazarları haqqında" qanuna zidd hərəkətlər etmək və cinayət törətmək məqsədilə yaradılmış təşkilata üzv olmaqda ittiham edilərək həbs tələbi ilə məhkəməyə göndərilib.
Sülh Cinayətləri üzrə Məhkəmə Kaya barəsində qeyd olunan ittihamlar üzrə həbs qətimkan tədbiri seçib.
Eyni istintaq çərçivəsində onun həyat yoldaşı İlyas Kaya və Qiymətli Kağızlar Bazarına Nəzarət Şurasınınsabiq sədri İbrahim Ömer Gönül barəsində isə məhkəmə nəzarəti tədbiri tətbiq olunub.
Məhkəmənin qərarına əsasən, onların üzərinə imza atmaq və ölkədən çıxışına qadağa qoyulması öhdəlikləri müəyyən edilib.
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