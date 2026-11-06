https://news.day.az/azerinews/1872439.html Yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil qadını vurub Bakının Yasamal rayonunda avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-də saat 18:30 radələrində Naxçıvani küçəsi, ev 15 ünvanında yerləşən hündürmərtəbəli binanın yeraltı dayanacağının çıxışında baş verib.
Yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil qadını vurub
Bakının Yasamal rayonunda avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-də saat 18:30 radələrində Naxçıvani küçəsi, ev 15 ünvanında yerləşən hündürmərtəbəli binanın yeraltı dayanacağının çıxışında baş verib.
Belə ki, 1958-ci il təvəllüdlü bina sakini Həsən Seyidbəyov idarə etdiyi "Mitsubishi Outlander" markalı avtomobillə dayanacaqdan çıxarkən 1955-ci il təvəllüdlü Esmira Sadıqovanı vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib.
Faktla bağlı Yasamal Rayon Polis İdarəsinin İstintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
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