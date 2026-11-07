Orqanizmdə daş yaranan 4 nahiyə: Bəziləri ciddi fəsadlara səbəb ola bilər
Daşlar yalnız böyrəklərdə deyil, öd kisəsi və öd yollarında, tüpürcək vəzilərində, eləcə də prostat vəzində əmələ gələ bilər.
Day.Az xəbər verir ki, həkim-qastroenteroloq Olqa Patyukovanın sözlərinə görə, duzların və digər maddələrin toplanaraq kristallaşması nəticəsində yaranan daşlar iltihaba və orqanların fəaliyyətinin pozulmasına səbəb ola bilər.
Mütəxəssis bildirir ki, bu prosesə kifayət qədər su qəbul edilməməsi, mayenin durğunluğu, infeksiyalar və maddələr mübadiləsinin pozulması təsir göstərə bilər. Xüsusilə tüpürcək vəzilərində yaranan daşlar tüpürcəyin axınını çətinləşdirərək iltihab, abses və digər ciddi fəsadlara yol aça bilər. Kiçik daşlar da axarlarda ilişib qalaraq təhlükə yarada bilər.
Şübhəli əlamətlər müşahidə olunduqda həkimə müraciət etmək vacibdir. Diaqnoz üçün ultrasəs, rentgen, kompüter tomoqrafiyası və MRT müayinələrindən istifadə edilir. Müalicə daşın ölçüsündən və yerləşdiyi nahiyədən asılı olaraq dəyişir, bəzi hallarda isə onun çıxarılması tələb olunur.
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