https://news.day.az/azerinews/1872678.html Tramp kabinetində kadr dəyişiklikləri edəcəyini açıqladı ABŞ Prezidenti Donald Tramp Respublikaçıların Konqres seçkilərindəki məğlubiyyətindən sonra administrasiyasında bir sıra kadr dəyişiklikləri edəcəyini bildirib. Day.Az xəbər verir ki, Tramp "CBS News" telekanalının "60 Dəqiqə" proqramına müsahibəsində kabinet üzvlərindən bəzilərini vəzifədən uzaqlaşdırmağı planlaşdırdığını təsdiqləyib.
Tramp kabinetində kadr dəyişiklikləri edəcəyini açıqladı
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Respublikaçıların Konqres seçkilərindəki məğlubiyyətindən sonra administrasiyasında bir sıra kadr dəyişiklikləri edəcəyini bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, Tramp "CBS News" telekanalının "60 Dəqiqə" proqramına müsahibəsində kabinet üzvlərindən bəzilərini vəzifədən uzaqlaşdırmağı planlaşdırdığını təsdiqləyib. O, kabinetindən ümumilikdə razı olduğunu, lakin bir neçə dəyişiklik edəcəyini qeyd edib.
Bu açıqlama Stiven Millerin Suzi Uaylsı əvəz edərək Ağ Evin Aparat rəhbəri təyin olunmasından sonraya təsadüf edib.
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