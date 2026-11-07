Bu ölkə orduda qadın hərbçilərin sayı artırılacaq
Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius Bundesverdə qadın hərbçilərin sayının artırılması istiqamətində tədbirlərin gücləndiriləcəyini açıqlayıb.
Day.Az-ın xarici mediaya istinadən məlumatına görə, o bildirib ki, qadınların hərbi xidmətə müraciətlərində artım olsa da, mövcud göstəricilər yetərli deyil.
Bu məqsədlə Müdafiə Nazirliyi qadınların orduya cəlb edilməsi üçün xüsusi kadr bölməsi yaradıb. Pistorius, həmçinin ötən il Bundesverdə cinsi toxunulmazlığa qarşı təxminən 460 ehtimal olunan hüquq pozuntusunun qeydə alındığını bildirib.
Hazırda Almaniya Silahlı Qüvvələrində 25,5 minə yaxın qadın xidmət edir. Bu, ümumi hərbi qulluqçuların 14 faizini təşkil edir. Ordunun mülki heyətində isə qadınların payı təxminən 40 faizdir.
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