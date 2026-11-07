https://news.day.az/azerinews/1872702.html Şəhərin mərkəzində yola çıxan inək sürücülərə çətin anlar yaşatdı - VİDEO Paytaxtın əsas prospektlərindən birində sürücülər qeyri-adi mənzərə ilə qarşılaşıblar. Day.Az "Avtosfer"ə istinadən xəbər verir ki, yolun hərəkət hissəsində qaçan inək avtomobillərin hərəkətinə mane olub. Bildirilib ki, görüntülər Tbilisi prospektində, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində qeydə alınıb.
Şəhərin mərkəzində yola çıxan inək sürücülərə çətin anlar yaşatdı - VİDEO
Paytaxtın əsas prospektlərindən birində sürücülər qeyri-adi mənzərə ilə qarşılaşıblar.
Day.Az "Avtosfer"ə istinadən xəbər verir ki, yolun hərəkət hissəsində qaçan inək avtomobillərin hərəkətinə mane olub.
Bildirilib ki, görüntülər Tbilisi prospektində, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində qeydə alınıb.
Nəzarətsiz qalan inəyin yolda hərəkət etməsi sürücülər üçün çətinlik yaradıb. Beləliklə, prospektdə sürücülər gözlənilməz "yol iştirakçısı" ilə üz-üzə qalıblar.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
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