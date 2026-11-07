İndoneziyada Zəfər Günü münasibətilə qəbul təşkil edib - FOTO
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, səfirliyin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yayılan məlumatda bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycanın bu tarixi gününün əhəmiyyəti qeyd olunub, xalqımızın cəsarəti, əzmi və birliyi vurğulanıb.
Səfirlik Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və minnətdarlıqla yad edib.
Səfirlik tədbirdə iştirakına və bu tarixi günün sevincini bölüşməsinə görə AIPA-nın Baş katibi Çem Vidya, İndoneziyanın İƏT Gənclər Təşkilatının rəhbərliyinə, diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinə, soydaşlarımıza, media nümayəndələrinə və digər hörmətli qonaqlara təşəkkürünü bildirib.
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