https://news.day.az/azerinews/1872713.html Qazaxda iki nəfər bir-birini bıçaqladı Qazaxda iki nəfərin mübahisəsi qanla bitib. Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakinləri 2005-ci il təvəllüdlü İ.Əlizadə və 2007-ci il təvəllüdlü F.Musayev bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Qazaxda iki nəfər bir-birini bıçaqladı
Qazaxda iki nəfərin mübahisəsi qanla bitib.
Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakinləri 2005-ci il təvəllüdlü İ.Əlizadə və 2007-ci il təvəllüdlü F.Musayev bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Dərhal onlara yardım edilib, hazırda vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.
İlkin məlumata görə, hər iki şəxs aralarında baş verən mübahisə zamanı bir-birinə bıçaqla xəsarət yetiriblər.
Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.
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