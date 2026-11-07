https://news.day.az/azerinews/1872755.html Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - FOTO Azərbaycan Respublikasının 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Perunun paytaxtı Limada şəhər meriyasının tarixi binası Azərbaycan Dövlət Bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - FOTO

Azərbaycanca, 7 ноября 2026 11:56 (UTC +04:00) 209
Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

Azərbaycan Respublikasının 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Perunun paytaxtı Limada şəhər meriyasının tarixi binası Azərbaycan Dövlət Bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

Day.Az Azərbaycanın Perudakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş Limanın tarixi mərkəzində, Silahlar meydanında yerləşən meriya binasının Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılması iki ölkə arasında dostluq və həmrəyliyin rəmzi ifadəsidir.

Meriya binası üç gün ərzində Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılacaq.

  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
  • Limada Zəfər Günü münasibətilə şəhər meriyasının binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
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Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 459
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 1 192
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 761
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 611
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 777
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 153
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 6 ноября 11:28 (UTC+04), Общество 867
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 6 ноября 11:26 (UTC+04), Политика 1 490
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 6 ноября 11:23 (UTC+04), Общество 874
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 811
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 539
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 760
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 857
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 907
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 6 ноября 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 574
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 6 ноября 11:06 (UTC+04), Политика 1 536
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 6 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 852
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 6 ноября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 527
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 6 ноября 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 1 508
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 6 ноября 10:56 (UTC+04), Политика 1 496
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 483
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:43 (UTC+04), Общество 791
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 493
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 6 ноября 10:37 (UTC+04), В мире 1 522
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 908
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Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 2 261
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 6 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 6 ноября 10:14 (UTC+04), Экономика 1 597
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 6 ноября 10:09 (UTC+04), Спорт 749
Азербайджанская нефть подорожала 6 ноября 10:05 (UTC+04), Экономика 1 580
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 6 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 614
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 6 ноября 09:50 (UTC+04), Экономика 5 174
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 6 ноября 09:40 (UTC+04), Общество 840
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Золото и серебро подешевели 6 ноября 09:31 (UTC+04), Экономика 1 609
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