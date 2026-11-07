https://news.day.az/azerinews/1872860.html Almaniya Ukraynaya “Patriot” sistemləri tədarük edə bilməyəcək Almaniya artıq Ukraynaya "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemləri tədarük edə bilməyəcək. APA xəbər verir ki, bunu Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius bildirib. Nazir vurğulayıb ki, digər ölkələrin Ukraynaya dəstək çərçivəsində verdiyi töhfələr Almaniyanın töhfəsindən xeyli aşağıdır.
Almaniya Ukraynaya “Patriot” sistemləri tədarük edə bilməyəcək
Almaniya artıq Ukraynaya "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemləri tədarük edə bilməyəcək.
APA xəbər verir ki, bunu Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius bildirib.
Nazir vurğulayıb ki, digər ölkələrin Ukraynaya dəstək çərçivəsində verdiyi töhfələr Almaniyanın töhfəsindən xeyli aşağıdır. Buna görə də Berlin müttəfiqlərindən Ukraynaya dəstək səylərini artırmağı gözləyir.
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