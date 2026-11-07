https://news.day.az/azerinews/1872887.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfərindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfərindən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfərindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfərindən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyevin Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri".
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