https://news.day.az/azerinews/1872890.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.
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