https://news.day.az/azerinews/1872893.html Sabunçu su altında qaldı - VİDEO Yağan yağış Sabunçuda yenidən fəsadlara səbəb olub. Day.Az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, ərazidə küçələri və yolları su basıb. Nəticədə sakinlər və sürücülər çətinliklə üzləşiblər. Görüntülərdə yolların su altında qalması aydın görünür. Qeyd edək ki, Sabunçuda oxşar mənzərə daha əvvəl də müşahidə olunub.
Sabunçu su altında qaldı - VİDEO
Yağan yağış Sabunçuda yenidən fəsadlara səbəb olub.
Day.Az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, ərazidə küçələri və yolları su basıb. Nəticədə sakinlər və sürücülər çətinliklə üzləşiblər. Görüntülərdə yolların su altında qalması aydın görünür.
Qeyd edək ki, Sabunçuda oxşar mənzərə daha əvvəl də müşahidə olunub.
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