Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Oktyabrın 2-dən 6-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 243,0745 manat və ya 3,7 faiz artıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, qızılın bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 47,1427 manat və ya 0,7 faiz azalaraq 6 787,4455 manat təşkil edib.
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|Qiymət
|Tarix
|Qiymət
|
26 oktyabr
|
6827.4210
|
2 noyabr
|
6634.3605
|
27 oktyabr
|
6818.7085
|
3 noyabr
|
6670.1795
|
28 oktyabr
|
6862.5005
|
4 noyabr
|
6720.5420
|
29 oktyabr
|
6867.8810
|
5 noyabr
|
7034.7105
|
30 oktyabr
|
6796.4300
|
6 noyabr
|
6877.4350
|
Həftəlik orta qiymət
|
6834.5882
|Həftəlik orta qiymət
|
6787.4455
Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 2,565 manat və ya 3 faiz artıb.
Gümüşün bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 4,1326 manat və ya 4,6 faiz azalaraq 86,3887 manat təşkil edib.
Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|Qiymət
|Tarix
|Qiymət
|
26 oktyabr
|
92.1788
|
2 noyabr
|
85.0992
|
27 oktyabr
|
90.8489
|
3 noyabr
|
84.1907
|
28 oktyabr
|
91.5983
|
4 noyabr
|
84.8328
|
29 oktyabr
|
90.5752
|
5 noyabr
|
90.1565
|
30 oktyabr
|
87.4055
|
6 noyabr
|
87.6642
|
Həftəlik orta qiymət
|
90.5213
|Həftəlik orta qiymət
|
86.3887
Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 134,895 manat və ya 5,5 faiz artıb.
Platinin bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 84,9609 manat və ya 3,3 faiz azalaraq 2 493,7997 manat təşkil edib.
Platinin bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|Qiymət
|Tarix
|Qiymət
|
26 oktyabr
|
2639.4795
|
2 noyabr
|
2445.2800
|
27 oktyabr
|
2579.4525
|
3 noyabr
|
2444.3620
|
28 oktyabr
|
2603.6010
|
4 noyabr
|
2402.2615
|
29 oktyabr
|
2587.8590
|
5 noyabr
|
2596.9200
|
30 oktyabr
|
2483.4110
|
6 noyabr
|
2580.1750
|
Həftəlik orta qiymət
|
2578.7606
|Həftəlik orta qiymət
|
2493.7997
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 77,5115 manat və ya 4,7 faiz artıb.
Palladiumun bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 65,6438 manat və ya 3,8 faiz azalaraq 1 675,7835 manat təşkil edib.
Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|Qiymət
|Tarix
|Qiymət
|
26 oktyabr
|
1788.8675
|
2 noyabr
|
1663.6030
|
27 oktyabr
|
1762.7130
|
3 noyabr
|
1622.3695
|
28 oktyabr
|
1751.5525
|
4 noyabr
|
1600.8815
|
29 oktyabr
|
1715.9630
|
5 noyabr
|
1750.9490
|
30 oktyabr
|
1688.0405
|
6 noyabr
|
1741.1145
|
Həftəlik orta qiymət
|
1741.4273
|Həftəlik orta qiymət
|
1675.7835
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