https://news.day.az/azerinews/1873056.html Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı Oktyabrın 2-dən 6-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 243,0745 manat və ya 3,7 faiz artıb.

Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı

Azərbaycanca, 8 ноября 2026 15:34 (UTC +04:00) 194
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı

Oktyabrın 2-dən 6-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 243,0745 manat və ya 3,7 faiz artıb.

Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, qızılın bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 47,1427 manat və ya 0,7 faiz azalaraq 6 787,4455 manat təşkil edib.

Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

 Qiymət Tarix Qiymət

26 oktyabr

6827.4210

2 noyabr

6634.3605

27 oktyabr

6818.7085

3 noyabr

6670.1795

28 oktyabr

6862.5005

4 noyabr

6720.5420

29 oktyabr

6867.8810

5 noyabr

7034.7105

30 oktyabr

6796.4300

6 noyabr

6877.4350

Həftəlik orta qiymət

6834.5882

 Həftəlik orta qiymət

6787.4455

Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 2,565 manat və ya 3 faiz artıb.

Gümüşün bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 4,1326 manat və ya 4,6 faiz azalaraq 86,3887 manat təşkil edib.

Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti:

 

Tarix

 Qiymət Tarix Qiymət

26 oktyabr

92.1788

2 noyabr

85.0992

27 oktyabr

90.8489

3 noyabr

84.1907

28 oktyabr

91.5983

4 noyabr

84.8328

29 oktyabr

90.5752

5 noyabr

90.1565

30 oktyabr

87.4055

6 noyabr

87.6642

Həftəlik orta qiymət

90.5213

 Həftəlik orta qiymət

86.3887

Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 134,895 manat və ya 5,5 faiz artıb.

Platinin bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 84,9609 manat və ya 3,3 faiz azalaraq 2 493,7997 manat təşkil edib.

Platinin bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

 Qiymət Tarix Qiymət

26 oktyabr

2639.4795

2 noyabr

2445.2800

27 oktyabr

2579.4525

3 noyabr

2444.3620

28 oktyabr

2603.6010

4 noyabr

2402.2615

29 oktyabr

2587.8590

5 noyabr

2596.9200

30 oktyabr

2483.4110

6 noyabr

2580.1750

Həftəlik orta qiymət

2578.7606

 Həftəlik orta qiymət

2493.7997

Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 77,5115 manat və ya 4,7 faiz artıb.

Palladiumun bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 65,6438 manat və ya 3,8 faiz azalaraq 1 675,7835 manat təşkil edib.

Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

 Qiymət Tarix Qiymət

26 oktyabr

1788.8675

2 noyabr

1663.6030

27 oktyabr

1762.7130

3 noyabr

1622.3695

28 oktyabr

1751.5525

4 noyabr

1600.8815

29 oktyabr

1715.9630

5 noyabr

1750.9490

30 oktyabr

1688.0405

6 noyabr

1741.1145

Həftəlik orta qiymət

1741.4273

 Həftəlik orta qiymət

1675.7835

 

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Ağdaşda “Heyva festivalı” keçirilib - FOTO 7 ноября 18:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 457
МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы 7 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 458
Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде 7 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 708
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 504
Маск заявил о планах расширения Starlink 7 ноября 17:43 (UTC+04), Наука и технологии 740
В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 529
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 620
Ширванский национальный парк: Богатое биоразнообразие и уникальная экосистема - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 17:09 (UTC+04), Общество 884
В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 459
"Сабах" расстался с американским баскетболистом 7 ноября 16:46 (UTC+04), Спорт 669
Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 793
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 7 ноября 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 501
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины 7 ноября 16:14 (UTC+04), Общество 677
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 9 023
В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 7 ноября 16:00 (UTC+04), Культура 805
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 519
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО 7 ноября 15:40 (UTC+04), Автоновости 782
Арестован журналист Эльнур Шукюров 7 ноября 15:29 (UTC+04), Общество 3 445
Иран снял ограничения на дальность полета ракет 7 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 568
В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 15:12 (UTC+04), Политика 1 531
Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 621
В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО 7 ноября 15:04 (UTC+04), Общество 776
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 7 ноября 15:00 (UTC+04), Это интересно 747
Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата мира по тамблингу - ФОТО 7 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 721
В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 7 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 787
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии 7 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 587
Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости 7 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 772
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО 7 ноября 14:10 (UTC+04), В мире 1 549
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 14:06 (UTC+04), Официальная хроника 10 635
Словакия будет судиться с Еврокомиссией 7 ноября 14:00 (UTC+04), В мире 1 571
General-leytenant rütbəsi alan Zaur Rüstəmov kimdir? - DOSYE 7 ноября 13:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 684
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны 7 ноября 13:41 (UTC+04), Официальная хроника 6 920
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира 7 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 757
"Двусторонний" проект на троих. Азербайджан вошел в TRIPP 7 ноября 13:20 (UTC+04), Политика 7 707
Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 7 ноября 13:16 (UTC+04), Общество 2 289
Армения-Турция: Ереван наступил на старые грабли 7 ноября 13:10 (UTC+04), Политика 6 528
НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым 7 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 769
Возвращение в освобожденный в Карабах: трогательный ролик ко Дню Победы 7 ноября 13:03 (UTC+04), Общество 791
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлопродукции в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 13:01 (UTC+04), Официальная хроника 12 410
Şuşa zəfəri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir - Kamaləddin Qafarov 7 ноября 13:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 564
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:41 (UTC+04), Официальная хроника 10 320
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:35 (UTC+04), Официальная хроника 11 644
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Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО 7 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 572
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ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 7 ноября 10:57 (UTC+04), Общество 1 552
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