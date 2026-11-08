https://news.day.az/azerinews/1873057.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xankəndi şəhərində mətbuata bəyanatlarla çıxış edirlər. Bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri məlumat verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xankəndi şəhərində mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri məlumat verir.
Xəbər yenilənəcək
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