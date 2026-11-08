https://news.day.az/azerinews/1873059.html Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər - FOTO Noyabrın 8-də Zəfər Günü münasibətilə Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıdakı Zəfər parkında Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.
Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər - FOTO
Noyabrın 8-də Zəfər Günü münasibətilə Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıdakı Zəfər parkında Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.
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