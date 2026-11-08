https://news.day.az/azerinews/1873077.html Müdafiə naziri Zakir Həsənov COVID-19-a yoluxub Müdafiə naziri Zakir Həsənov koronavirusa (COVID-19) yoluxub.
Müdafiə naziri Zakir Həsənov COVID-19-a yoluxub
Müdafiə naziri Zakir Həsənov koronavirusa (COVID-19) yoluxub.
Bu barədə Prezident İlham Əliyev Şuşada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi zamanı deyib.
"Zakir Həsənov xəstələndi, COVID oldu", - Prezident İlham Əliyev qeyd edib.
Dövlət başçısı müdafiə nazirinin müavini - Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Kərim Vəliyev Zakir Həsənova salam söyləməyi tapşırıb, şəfa arzulayıb.
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