https://news.day.az/azerinews/1873185.html Elgizin bağ evinin həyətindən gündəm olan VİDEO Aparıcı Elgiz Əkbər bağ evinin həyətindən maraqlı görüntülər paylaşaraq izləyicilərinin diqqətini çəkib. Day.Az xəbər verir ki, teleaparıcı sosial şəbəkədə yayımladığı videoda danışmadığı qonşusunun həyətindəki meyvə ağacından söz açıb. Ağacın meyvələri onun marağına səbəb olsa da, Elgiz Əkbər onları dərib-dərməməkdə tərəddüd edib.
Elgizin bağ evinin həyətindən gündəm olan VİDEO
Aparıcı Elgiz Əkbər bağ evinin həyətindən maraqlı görüntülər paylaşaraq izləyicilərinin diqqətini çəkib.
Day.Az xəbər verir ki, teleaparıcı sosial şəbəkədə yayımladığı videoda danışmadığı qonşusunun həyətindəki meyvə ağacından söz açıb. Ağacın meyvələri onun marağına səbəb olsa da, Elgiz Əkbər onları dərib-dərməməkdə tərəddüd edib.
Aparıcı bu vəziyyətdə necə davranmalı olduğu ilə bağlı izləyicilərinə müraciət edərək onlardan məsləhət istəyib.
Onun qonşusu ilə bağlı bu maraqlı tərəddüdü sosial şəbəkə istifadəçilərinin də diqqətini çəkib.
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