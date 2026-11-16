https://news.day.az/azerinews/1874676.html ABŞ-nin "F-35" qırıcısı qəza siqnalı göndərib ABŞ silahlı qüvvələrinin arsenalında olan beşinci nəsil qırıcı təyyarə Oman körfəzi üzərindən uçuş həyata keçirən zaman qəza siqnalı göndərib. Day.Az xəbər verir ki, TASS-a bu barədə aviadispetçer xidmətlərindəki mənbəyə istinadən məlumat verib.
ABŞ-nin "F-35" qırıcısı qəza siqnalı göndərib
ABŞ silahlı qüvvələrinin arsenalında olan beşinci nəsil qırıcı təyyarə Oman körfəzi üzərindən uçuş həyata keçirən zaman qəza siqnalı göndərib.
Day.Az xəbər verir ki, TASS-a bu barədə aviadispetçer xidmətlərindəki mənbəyə istinadən məlumat verib.
"Lockheed Martin F-35A Lightning II beşinci nəsil qırıcı təyyarəsi Asiyadan uçaraq Oman körfəzi üzərindən keçdikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) ərazisində eniş etmək məqsədilə qəza siqnalı göndərib", - deyə agentliyin həmsöhbəti bildirib.
O, belə bir siqnalın verilməsinin səbəbini açıqlamayıb, lakin təyyarənin artıq regiondakı hərbi bazalardan birinə eniş etdiyini qeyd edib.
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