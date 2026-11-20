“Sabah” “Sumqayıt”ı 5:1 hesabı ilə məğlub etdi
Misli Premyer Liqasının 12-ci turunda "Sabah" səfərdə "Sumqayıt"a 5:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilən görüşdə Ksander Severina 22-ci dəqiqədə hesabı açıb. Sedrik Badolo 30-cu dəqiqədə bərabərliyi təmin edib. Lakin iki dəqiqə sonra Lukas Blek ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan uzaqlaşdırılıb.
"Sabah" say üstünlüyündən istifadə edərək 42-ci dəqiqədə İvan Lepiniçanın qolu ilə yenidən önə keçib. İkinci hissədə Timoteuş Puxaç (55), Aleksey İsayev (67) və Xəyal Əliyev (75) fərqlənərək komandasının qələbəsini rəsmiləşdiriblər.
Bu nəticədən sonra xallarını 24-ə çatdıran "Sabah" turnir cədvəlinə liderlik edir. "Sumqayıt" isə 10 xalla doqquzuncu pillədədir.
Günün digər qarşılaşmasında "Zirə" "İmişli" ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib.
Qeyd edək ki, 12-ci tura noyabrın 22-də yekun vurulacaq.
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