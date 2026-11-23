https://news.day.az/azerinews/1876500.html Mərkəzi Gömrük Hospitalı adından saxta xidmət və qiymət məlumatları yayılıb Sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Instagram-da Mərkəzi Gömrük Hospitalının adından xəstəxananın göstərmədiyi tibbi xidmətlər və onların qiymətləri barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Gömrük Hospitalın yaydığı məlumatda qeyd edilib.
Mərkəzi Gömrük Hospitalı adından saxta xidmət və qiymət məlumatları yayılıb
Sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Instagram-da Mərkəzi Gömrük Hospitalının adından xəstəxananın göstərmədiyi tibbi xidmətlər və onların qiymətləri barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Gömrük Hospitalın yaydığı məlumatda qeyd edilib.
Hospital bildirib ki, həmin paylaşımlar onun rəsmi mövqeyini əks etdirmir və yayılan qiymətlərin təsdiqlənmiş tariflərlə əlaqəsi yoxdur.
Vətəndaşlardan tibbi xidmətlər və tariflər barədə məlumatı yalnız Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəsmi mənbələrindən əldə etmələri xahiş olunub.
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