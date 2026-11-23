https://news.day.az/azerinews/1876505.html 45 yaşlı kişi kanalizasiya quyusunda boğuldu Şirvan sakini kanalizasiya quyusuna düşərək ölüb. Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Hacıqabul şəhərində qeydə alınıb. Şirvan sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Namiq Babayev kanalizasiya quyusuna düşərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
45 yaşlı kişi kanalizasiya quyusunda boğuldu
Şirvan sakini kanalizasiya quyusuna düşərək ölüb.
Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Hacıqabul şəhərində qeydə alınıb.
Şirvan sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Namiq Babayev kanalizasiya quyusuna düşərək ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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