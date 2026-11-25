Azərbaycanda qədim yaşayış məskəni tapılıb - FOTO
Beyləqan rayonunun Təzəkənd kəndi ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çiy kərpicdən döşəmə və bişmiş qırmızı kərpicdən hörgü izləri aşkarlanıb. Tapıntılar Mil düzündəki qədim yaşayış yerində məskunlaşmanın müxtəlif dövrlərdə davam etdiyini göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, institutun elmi əməkdaşı Abdulla Abdullayevin rəhbərlik etdiyi ekspedisiya 2026-cı ilin iyulunda ərazidə kəşfiyyat işləri aparıb, avqustda isə yoxlama şurfu qoyub. Stasionar arxeoloji qazıntılar sentyabrın 14-dən oktyabrın 13-dək davam edib. Altı kvadrat üzrə aparılan tədqiqat zamanı mədəni qatın təxminən bir metr dərinliyədək davam etdiyi müəyyənləşdirilib.
Qazıntı sahəsinin A kvadratında 97 sm dərinlikdə 40 × 35 sm ölçülü çiy kərpiclərdən döşəmə, B kvadratında isə 92-93 sm dərinlikdə bişmiş qırmızı kərpicdən hörgü qalıqları qeydə alınıb. Bundan başqa, keramika nümunələri, tikinti materialları və sümük qalıqları aşkarlanaraq sənədləşdirilib.
Təzəkənd abidəsi ilk dəfə 1936-cı ildə İ.P. Şeblıkin tərəfindən yerüstü kəşfiyyat zamanı qeydə alınıb. Ərazidə ilk sistemli arxeoloji tədqiqatlar 1953-1957-ci illərdə A.A. İessenin rəhbərlik etdiyi Örənqala ekspedisiyası tərəfindən aparılıb. Q.M. Əhmədovun 1957-ci ildə qoyduğu şurf zamanı mədəni təbəqənin 3,5 metrədək davam etdiyi müəyyən edilib.
Əvvəlki tədqiqatlar zamanı aşkarlanan keramika nümunələri və Oktavian Avqust dövrünə aid gümüş denarilər yaşayış yerində məskunlaşmanın eramızdan əvvəl II-I əsrlərdən eramızın V-VII əsrlərinədək davam etdiyini göstərir.
A.A. İessen və Q.M. Əhmədov Təzəkənd abidəsini ilk orta əsrlərdə mövcud olmuş Paytakaran şəhərinin qalıqları ilə eyniləşdiriblər.
Bu elmi qənaətin yoxlanılması və aşkarlanmış tikililərin planının dəqiqləşdirilməsi üçün qazıntı sahəsinin şimal və qərb istiqamətlərində genişləndirilməsi, yeni stratiqrafik və tarixləndirici materialların əldə olunması zəruri hesab edilir.
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