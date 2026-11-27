https://news.day.az/azerinews/1877567.html Avtoservisdə ustanın 5 min manatanı oğurlayan müştəri saxlanıldı Bakının Nizami rayonunda avtoservis ustasının 5 min manatını oğurlamaqda şübhəli bilinən İ. Çobanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Babək prospektində yerləşən avtoservislərdən birində baş verib.
Avtoservisdə ustanın 5 min manatanı oğurlayan müştəri saxlanıldı
Bakının Nizami rayonunda avtoservis ustasının 5 min manatını oğurlamaqda şübhəli bilinən İ. Çobanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Babək prospektində yerləşən avtoservislərdən birində baş verib.
Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, usta servisə gəldikdən sonra gündəlik paltarını asılqana asıb və iş geyimini geyinib. Həmin vaxt avtomobilini servisə gətirən İ. Çobanov ustanın asılqandakı paltarının cibindən 5 min manatı götürərək ərazidən uzaqlaşıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.
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