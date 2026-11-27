Dünyanın havası ən çox çirklənən şəhərləri - TOP 10
Dünyanın havası ən çox çirklənən şəhərləri açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, "IQAir"in məlumatına görə, hazırda dünyada havası ən çox çirklənən şəhərləri sırasında ilk pilləni Monqolustan paytaxtı Ulan-Bator tutur. İlk onluqda Kəlküttə (Hindistan), Dehli (Hindistan), Lahor (Pakistan), Dəkkə (Banqladeş), Bişkek (Qırğızıstan), Daşkənd (Özbəkistan), Əl-Küveyt (Küveyt), Pekin (Çin) və Manama (Bəhreyn) qərarlaşıb.
Bu şəhərlərdə havanın keyfiyyəti indeksi (AQI) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi illik orta normadan dəfələrlə çoxdur.
Havanın əsas çirkləndiricisi olan PM 2.5 hissəcikləri ağciyərlərin dərinliklərinə nüfuz edərək ürək-damar və tənəffüs sistemi xəstəlikləri riskini artırır.
IQAir mütəxəssisləri sakinlərə açıq havada fiziki fəaliyyətdən çəkinməyi, qoruyucu maskalardan və qapalı məkanlarda hava təmizləyicilərindən istifadə etməyi tövsiyə edirlər.
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