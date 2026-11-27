https://news.day.az/azerinews/1877599.html Vilyam Hacıyev azadlığa buraxılıb İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Vilyam Hacıyev səhhəti ilə əlaqədar vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Day.Az xəbər verir ki, Xəzər Rayon Məhkəməsi bu gün Hacıyevin səhhətini nəzərə alaraq onun cəzasının azaldılması barədə qərar qəbul edib.
Vilyam Hacıyev azadlığa buraxılıb
İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Vilyam Hacıyev səhhəti ilə əlaqədar vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Xəzər Rayon Məhkəməsi bu gün Hacıyevin səhhətini nəzərə alaraq onun cəzasının azaldılması barədə qərar qəbul edib. Qərar qəbul edilənədək cəza müddətinin başa çatmasına 1 ildən bir qədər çox vaxt qalırdı.
Vilyam Hacıyev 2020-ci il mayın 5-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılıb.
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