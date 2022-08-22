Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SƏRƏNCAM
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Day.Az-ın AZƏRTAC-a istinadən məlumatına görə, Sərəncamda qeyd edilir ki, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:
1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Hacıyev Niyazi Xanbaba oğlu - general-leytenant
2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Orucov Xanbala Tubail oğlu - general-mayor
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Səfərov İdris Məmməd oğlu - general-mayor
Abdullayev Ruslan Ağasalah oğlu - polkovnik
Mayılov Şahin Səfi oğlu - polkovnik
Quliyev Elbrus Cahangir oğlu - polkovnik
Quliyev Qalib Cəmil oğlu - polkovnik
Bağırov Üzeyir Cahangir oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Vüsal Bünyabün oğlu - baş leytenant
"İgidliyə görə" medalı ilə
Xudiyev Aydın Qurban oğlu - polkovnik
Əsədov Mircavad Ağamir oğlu - polkovnik-leytenant
Rəhimov Qəhrəman Sədrəddin oğlu - polkovnik-leytenant
Əliələkbərov Mirsahib Mirsəfər oğlu - mayor
Məmmədov Ramil Ramiz oğlu - mayor
Tağıyev Elmar Elman oğlu - mayor
Musayev Elçin Mirzağa oğlu - kapitan
Məhərrəmov Beybala Zamir oğlu - baş leytenant
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Eyyubov Roman İslam oğlu - polkovnik
Əlicanlı Narid Eldar oğlu - polkovnik
Əliyev Aydın Abbas oğlu - polkovnik
Fətullayev İntiqam Davud oğlu - polkovnik
Pənahov Əli Həsən oğlu - polkovnik
Dadaşov Naib Neymət oğlu - polkovnik-leytenant
Əsgərov Fərid Qeys oğlu - polkovnik-leytenant
İsayeva Günay Zakir qızı - polkovnik-leytenant
Mikayılov Vüqar Mahmud oğlu - polkovnik-leytenant
Cəbrayılov Elman Talıb oğlu - mayor
İsmayılov Emin Allahverən oğlu - mayor
Lətifov Seymur İkram oğlu - mayor
Məmmədov Mübarək Əli oğlu - mayor
Orucov Elçin Ziyəddin oğlu - mayor
Paşayeva Könül Çırağqulu qızı - mayor
Rüstəmova Gilə Vidadi qızı - mayor
Şiriyev Rauf Hacıhəsən oğlu - mayor
Əliyev Ramil Sübhan oğlu - kapitan
İbrahimov Tural Cəbrayıl oğlu - kapitan
Məhərrəmov Yunis Məhəmməd oğlu - kapitan
Orucov Nahid Nizami oğlu - kapitan
Ağayeva Aygün Vaqif qızı - tibb xidməti kapitanı
İsmayılov Emin Elman oğlu - tibb xidməti baş leytenantı
Əliyev Ceyhun Kifayət oğlu - baş leytenant
İsrafilzadə Əlvan Kamran oğlu - baş leytenant
Qasımov Samir Dünyamalı oğlu - baş leytenant
Vəliyev Musa Valeh oğlu - baş leytenant
Məmmədova Gülnarə Arif qızı - baş gizir
İmanova Fərəh Həbibulla qızı - gizir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре