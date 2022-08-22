Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Day.Az-ın AZƏRTAC-a istinadən məlumatına görə, Sərəncamda qeyd edilir ki, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Hacıyev Niyazi Xanbaba oğlu - general-leytenant

2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Orucov Xanbala Tubail oğlu - general-mayor

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Səfərov İdris Məmməd oğlu - general-mayor

Abdullayev Ruslan Ağasalah oğlu - polkovnik

Mayılov Şahin Səfi oğlu - polkovnik

Quliyev Elbrus Cahangir oğlu - polkovnik

Quliyev Qalib Cəmil oğlu - polkovnik

Bağırov Üzeyir Cahangir oğlu - polkovnik-leytenant

Əliyev Vüsal Bünyabün oğlu - baş leytenant

"İgidliyə görə" medalı ilə

Xudiyev Aydın Qurban oğlu - polkovnik

Əsədov Mircavad Ağamir oğlu - polkovnik-leytenant

Rəhimov Qəhrəman Sədrəddin oğlu - polkovnik-leytenant

Əliələkbərov Mirsahib Mirsəfər oğlu - mayor

Məmmədov Ramil Ramiz oğlu - mayor

Tağıyev Elmar Elman oğlu - mayor

Musayev Elçin Mirzağa oğlu - kapitan

Məhərrəmov Beybala Zamir oğlu - baş leytenant

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Eyyubov Roman İslam oğlu - polkovnik

Əlicanlı Narid Eldar oğlu - polkovnik

Əliyev Aydın Abbas oğlu - polkovnik

Fətullayev İntiqam Davud oğlu - polkovnik

Pənahov Əli Həsən oğlu - polkovnik

Dadaşov Naib Neymət oğlu - polkovnik-leytenant

Əsgərov Fərid Qeys oğlu - polkovnik-leytenant

İsayeva Günay Zakir qızı - polkovnik-leytenant

Mikayılov Vüqar Mahmud oğlu - polkovnik-leytenant

Cəbrayılov Elman Talıb oğlu - mayor

İsmayılov Emin Allahverən oğlu - mayor

Lətifov Seymur İkram oğlu - mayor

Məmmədov Mübarək Əli oğlu - mayor

Orucov Elçin Ziyəddin oğlu - mayor

Paşayeva Könül Çırağqulu qızı - mayor

Rüstəmova Gilə Vidadi qızı - mayor

Şiriyev Rauf Hacıhəsən oğlu - mayor

Əliyev Ramil Sübhan oğlu - kapitan

İbrahimov Tural Cəbrayıl oğlu - kapitan

Məhərrəmov Yunis Məhəmməd oğlu - kapitan

Orucov Nahid Nizami oğlu - kapitan

Ağayeva Aygün Vaqif qızı - tibb xidməti kapitanı

İsmayılov Emin Elman oğlu - tibb xidməti baş leytenantı

Əliyev Ceyhun Kifayət oğlu - baş leytenant

İsrafilzadə Əlvan Kamran oğlu - baş leytenant

Qasımov Samir Dünyamalı oğlu - baş leytenant

Vəliyev Musa Valeh oğlu - baş leytenant

Məmmədova Gülnarə Arif qızı - baş gizir

İmanova Fərəh Həbibulla qızı - gizir.