В Азербайджане выросла средняя зарплата

В Азербайджане наблюдается устойчивый рост доходов наемных работников.

Как сообщает Day.Az, в январе-апреле 2025 года средняя номинальная месячная зарплата составила 1100,6 маната - на 9,2 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Госкомитета по статистике, наиболее высокие зарплаты зафиксированы в добывающей промышленности, финансово-страховом секторе, сфере информационных технологий и связи, научно-технической деятельности, а также в транспорте и логистике.

К 1 мая общее число наемных работников в экономике страны составило 1 миллион 771,7 тысячи человек. Из них 876,3 тысячи работают в государственном секторе, а 895,4 тысячи - в частном. Больше всего сотрудников занято в торговле и ремонте транспортных средств (18,7 %), образовании (18,5 %), промышленности (13,7 %), здравоохранении и соцобслуживании (8,5 %), строительстве (6,6 %), государственном управлении и обороне (6,3 %), транспорте и складском хозяйстве (4,2 %), науке и технике (3,9 %), сельском и лесном хозяйстве, а также рыболовстве (2,4 %), финансовой и страховой сфере (2,3 %). Оставшиеся 14,9 % заняты в других сегментах экономики.

Ранее мы сообщали, что в Баку увеличилась средняя зарплата.