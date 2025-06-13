Израиль закрывает диппредставительства по всему миру

Израиль закрывает все свои посольства по всему миру.

Как сообщает Day.Az, в посольстве Израиля в Швеции заявили, что на фоне последних событий Израиль закроет свои дипломатические представительства по всему миру и консульские услуги предоставляться не будут.

Посольство не уточнило, как долго представительства будут оставаться закрытыми, и не предоставило подробностей о "недавних событиях", которые привели к этому решению.

Дополнительная информация о причинах этого дипломатического шага или о том, когда может возобновиться обычная работа, предоставлена не была.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.