AZAL отменил еще несколько рейсов

Азербайджанская авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила ряд рейсов на фоне событий на Ближнем Востоке.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

"В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 июня:

- Баку - Лахор - Баку (J2 145/146)

- Баку - Мумбаи - Баку (J2 059/060)

- Баку - Даммам - Баку (J2 8205/8206)

AZAL считает безопасность полетов приоритетом, внимательно следит за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров о любых изменениях.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр авиакомпании по электронной почте - [email protected]", - говорится в сообщении AZAL.

Ранее сообщалось, что в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены ряд рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.