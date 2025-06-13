18 июня состоится Открытое первенство Баку по гребле, организованное совместно Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Управлением молодежи и спорта города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут с участием юниоров и молодых спортсменов, примут участие около 100 гребцов из Баку и Мингячевира.

Согласно регламенту, спортсмены будут соревноваться в академической гребле и гребле на каноэ в одиночной лодке на дистанции 500 метров. В гребле на байдарках за первенство на дистанции 500 метров будут бороться спортсмены как в одиночных, так и двухместных лодках.