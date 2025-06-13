EgyptAir отменила рейсы в ряд стран Ближнего Востока

Авиакомпания EgyptAir отменила авиарейсы в столицы Ирака, Иордании и Ливана из-за обострения ситуации в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится на странице министерства гражданской авиации Египта в Facebook.

"Авиакомпания EgyptAir отменила рейсы в Багдад, Амман и Бейрут в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства Ирака, Иордании и Ливана", - говорится в публикации министерства.

Министерство гражданской авиации отметило, что в настоящее время воздушное пространство Египта открыто, безопасно и функционирует в штатном режиме.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах нанести ответный удар по Израилю.

Ранее мы сообщали, что аэропорты Египта переведены в режим повышенной готовности.