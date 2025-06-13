Власти Индии могут приостановить полеты всех Boeing 787-8 Dreamliner

Правительство Индии рассматривает возможность приостановки полетов всех имеющихся в стране Boeing 787-8 Dreamliner после авиакатастрофы в Ахмедабаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NDTV.

Министерство гражданской авиации Индии планирует провести проверку имеющихся самолетов Dreamliner. Их полеты могут временно прекратить.

"На основании этого будет принято окончательное решение, но поддержание строгих стандартов безопасности и обеспечение безопасности пассажиров не подлежат обсуждению", - сообщает издание.

Крушение самолета Boeing 787, принадлежавшего компании Air India, произошло 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад - Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились более 200 человек.