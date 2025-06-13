Что делать, если таксист не включает кондиционер?

С приходом лета в Баку вновь обострилась старая проблема: в такси часто отказываются включать кондиционер. Растущая жара провоцирует конфликты между водителями и пассажирами, а в социальных сетях тема кондиционеров в такси становится все более обсуждаемой.

Как сообщает Day.Az, особенно остро воспринимаются случаи, когда водители требуют доплату за включение кондиционера. Чтобы прояснить ситуацию, портал Modern.az обратился за разъяснением в пресс-службу Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В агентстве подчеркнули, что пассажиры, столкнувшиеся с подобными случаями, могут пожаловаться по номеру горячей линии "141" или через официальные страницы AYNA в социальных сетях. При этом важно указать государственный номерной знак автомобиля - без этой информации рассматривать обращение не получится.

В заявлении также отмечается, что все поступающие жалобы оперативно рассматриваются. Если факт нарушения подтверждается, в отношении водителя принимаются меры.

"AYNA проводит проверку по каждому сигналу. Водители, нарушающие установленные требования, могут лишиться лицензии в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях"", - уточнили в агентстве.

Ранее мы сообщали, что делать, если таксист высадил, не довезя до указанного адреса.