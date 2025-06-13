Цены на газ в Европе выросли

На фоне ударов Израиля по Ирану цена на газ на европейской бирже выросла на 4,5 процента.

По данным Лондонской фондовой биржи ICE, цена июльских фьючерсов на голубое топливо в нидерландском хабе TTF выросла до 453 долларов за тысячу кубометров, сообщает Day.Az.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.