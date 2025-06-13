https://news.day.az/economy/1760235.html Цены на газ в Европе выросли На фоне ударов Израиля по Ирану цена на газ на европейской бирже выросла на 4,5 процента. По данным Лондонской фондовой биржи ICE, цена июльских фьючерсов на голубое топливо в нидерландском хабе TTF выросла до 453 долларов за тысячу кубометров, сообщает Day.Az.
Цены на газ в Европе выросли
На фоне ударов Израиля по Ирану цена на газ на европейской бирже выросла на 4,5 процента.
По данным Лондонской фондовой биржи ICE, цена июльских фьючерсов на голубое топливо в нидерландском хабе TTF выросла до 453 долларов за тысячу кубометров, сообщает Day.Az.
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
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