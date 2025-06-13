Kia перестанет выпускать спортивные бензиновые модели GT

Kia покончит с "заряженными" бензиновыми моделями линейки GT. Руководитель австралийского филиала марки Роланд Риверо заявил журналистам, что отказ от ДВС является частью "глобальной" стратегии концерна Hyundai в ответ на ужесточение экостандартов. "Даже префикс N всё чаще применяется к электрифицированным продуктам, на то есть ряд причин", - заявил представитель Kia. Так что о топливных моделях Stinger GT и K3/Cerato GT можно забыть.

Роланд Риверо объяснил, что Kia вынуждена учитывать глобальную ситуацию ужесточения норм выбросов диоксида углерода, поэтому научно-исследовательские центры компании "пытаются ответственно подойти к вопросу удовольствия от вождения". По мнению руководителя марки электрифицированный продукт может обеспечить ощущения, аналогичные автомобилям с ДВС, пусть даже с "некоторыми компьютерными технологиями".

Хот-хэтчи всё сложнее обосновать с точки зрения бизнеса, если взять во внимание глобальный тренд [на электрификацию] и учесть правила выбросов CO2. Вдобавок, покупатели предпочитают кроссоверы традиционным легковым автомобилям, поэтому в линейке и станут появляться компактные "заряженные" электромобили вроде Kia EV3 GT. Будущее спортивного суббренда связано с электрифицированными моделями.

Сейчас сочетание Kia GT не всегда подразумевает полностью электрическую силовую установку, а в перспективе в гамме могут появиться высокопроизводительные гибриды. По слухам, бензин-электрическая силовая установка дебютирует на одной из моделей Hyundai N, но официально этот факт не подтвержден.