Армия Израиля заявила о завершении волны ударов по объектам ПВО на западе Ирана

Израильские ВВС завершили масштабную волну ударов по военным объектам на западе Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целями ударов были объекты ПВО иранской армии. В результате были уничтожены десятки радиолокационных станций и ракетных пусковых установок, заявили в пресс-службе.

"Эти удары расширяют свободу действий ВВС Израиля в воздухе", - отмечается в заявлении военных.

Ранее мы сообщали, что министерство обороны Израиля опубликовало видео о том, какие районы Ирана стали целью.