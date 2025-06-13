Греческие авиалинии отменяют полеты в Тель-Авив

Греческая авиакомпания Aegean Airlines заявила об отмене 13 июня своих рейсов в Тель-Авив и обратно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

"Мы отменяем наши рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива сегодня, 13 июня (рейсы A3924, A3925, A3926, A3927, A3526, A3527). Пассажиры, которых затронула отмена, могут подать заявку онлайн на получение кредитного ваучера или на полный возврат средств. Они также могут бесплатно внести изменения в свой билет с указанием новой даты поездки до 31 декабря 2025 года включительно через наш кол-центр по телефону (+30)-210-6261000", - сообщила авиакомпания.

Ранее мы сообщали, что аэропорты Египта функционируют в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все воздушные гавани страны приведены в состояние повышенной готовности для приема рейсов, которые могут изменить маршрут.

Казахстанская авиакомпания Air Astana будет облетать воздушное пространство Ирана и Ирака, внимательно отслеживая ситуацию и будет информировать о последующих изменениях.