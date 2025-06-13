США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

Израиль обладает самым смертоносным оружием в мире. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США производят самое лучшее и смертоносное оружие - у Израиля его много, и на подходе ещё больше", - написал американский лидер.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.