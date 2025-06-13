Азербайджан активно восстанавливает экологию освобожденных регионов

В соответствии с документами территориального планирования освобожденных от оккупации районов, на выделенных в соответствующих целях земельных участках в Зангиланском районе создано 55 гектаров новых зеленых зон, в Джебраильском - 50 гектаров, в Агдамском - 11 гектаров и в Физулинском районе - 16 гектаров.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, проходящем в городе Ханкенди.

По словам замминистра, на 72 гектарах лесного фонда в Джебраиле, 142 гектарах в Зангилане, 70 гектарах в Губадлы, 2 гектарах в Физули проведены посадочные и посевные работы.

Кроме того, в осенний посевной сезон 2025 года намечено проведение лесовосстановительных мероприятий на не менее чем 240 гектарах лесного фонда в Агдеринском, Лачинском, Зангиланском и Джебраильском районах, и в настоящее время в связи с этим ведутся соответствующие подготовительные работы.