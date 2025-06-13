В Азербайджане вводят крупные штрафы за врачебную халатность

В Азербайджане ужесточается ответственность за недобросовестное исполнение медицинских обязанностей.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении.

Согласно новым поправкам, если в результате халатности или безразличного отношения медработника к своим профессиональным обязанностям здоровью пациента причинен легкий вред по неосторожности, предусматриваются следующие административные штрафы:

для физических лиц - от 500 до 800 манатов,

для должностных лиц - от 1000 до 1500 манатов,

для юридических лиц - от 7000 до 9000 манатов.

Целью нововведений является усиление защиты прав пациентов и повышение ответственности медперсонала за качество оказываемых услуг. Это также направлено на снижение случаев халатности и недобросовестности в системе здравоохранения страны.

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