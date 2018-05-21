110-летие постановки оперы «Лейли и Меджнун» отметили в Театре Марионеток - ФОТО

На днях в Театре марионеток в честь 110-летия постановки оперы "Лейли и Меджнун" состоялся очередной показ данного спектакля.

На показ были приглашены музыканты, принявшие участие в создании спектакля, музыковеды, театроведы и др. Многие смотрели спектакль впервые и с восторгом делились впечатлениями от увиденного.

"Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибековым в 1907 году. Опера написана по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун", и является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой во всём исламском мире. Первая постановка оперы состоялась 12 (25) января 1908 года в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева. Основанное на популярной по всему Ближнему Востоку, Центральной и Южной Азии классической истории любви, это произведение считается жемчужиной азербайджанской культуры.

Созданная основателем и руководителем Театра марионеток Тарланом Горчу постановка, по оценке известных искусствоведов, считается высоким искусством. Мастер Тарлан Горчу известен своим перфекционизмом. Ко всему, что создает, он относится критично, и благодаря его трудолюбию и безупречному вкусу появляются настоящие произведения искусства. Данный спектакль, над которым велись работы долгие годы, не стал исключением.

К работе над куклами, выбору голосов, актеров, репетициям - Тарлан Горчу ко всему относился тщательно. Аранжировку оперы он доверил своему другу, композитору, известному джазовому музыканту Салману Гамбарову. Примечательно, что укороченная до 45 минут, данная версия оперы приобрела открытый финал, а завершающая музыка принадлежит Салману Гамбарову.

После просмотра спектакля, вечер продолжился обсуждением "Лейли и Меджнун" и исполнением фрагментов из оперы музыкантами, принявшими участие в записи музыки к данной постановке.

Ведущим вечера выступил заслуженный деятель искусств, театровед Ильхам Рагимли. Рассказав историю постановки оперы "Лейли и Меджнун", он передал слово Салману Гамбарову и Тарлану Горчу.

"Мы на свой риск и страх, взяли на себя ответственность и внесли изменения в музыку оперы. Салман, по моей просьбе, включил в нее фрагмент из произведения "Караван" Солтана Гаджибейли. И хочу отметить еще один момент. Вы знаете, что в заключение произведения "Лейли и Меджнун" Меджнун приходит на могилу Лейли и умирает там. Но мы не хотели, чтобы спектакль завершался именно так. Поэтому мы были вынуждены изменить финальную часть музыки к постановке. И признаюсь, что каждый раз, слушая эту музыку, ловлю себя на том, что мне больше всего нравится финальная часть. Я благодарен Салману за эту финальную часть", - сказал Т. Горчу.

Свое мнение о спектакле высказали также музыковеды Джейран Мухмудова, Камиля Дадашзаде, Рая Аббасова и театровед Марьям Ализаде. Каждая из выступавших отметили невероятную игру актеров, их точность, выверенность движений, красоту декораций и кукол.

На мероприятии присутствовал народный артист Азербайджана, известный ханенеде Мансум Ибрагимов, который уже 25 лет исполняет партию Меджнуна. В этой постановке он тоже "отдал" свой лиричный голос влюбленному герою оперы. Его бывшие студенты, а ныне известные исполнители мугама украсили вечер исполнением фрагментов из оперы "Лейли и Меджнун". Талантливая ханенде Гюнай Имамвердиева, голосом которой заговорила кукла-Лейли, также выступила на мероприятии.

В заключение вечера, отвечая на вопросы публики, связанные с Театром марионеток, Тарлан Горчу сообщил, что планирует начать работу над третьим спектаклем по оперетте Узеира Гаджибейли - "Не та, так эта", и через несколько лет представить ее на зрительский суд.

Франгиз Агаларова