В рамках десятого Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" 30 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Шекинского фольклорного ансамбля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте участвовали представители Исполнительной власти города Шеки, Союза композиторов Азербайджана, приглашенные гости и любители музыки.

Шекинский фольклорный ансамбль был создан по инициативе директора Шекинской детской художественной школы Эльдара Раджабова в 2017 году. Участники ансамбля играют на таких старинных народных музыкальных инструментах как тар, уд, чагане, кяманча, топуз, баш тар, канун, нагара, балабан и другие. Впервые ансамбль выступил в 2018 году на мероприятии, посвященном столетию Азербайджанской Демократической Республики, далее на 80-летии художественной школы, а также на других мероприятиях государственной значимости.

В конце концерта ансамблю был вручен официальный символ фестиваля.

Согласно программе фестиваля, вечером 30 июня в Шекинском государственном драматическом театре была поставлена вокально-хореографическая композиция Фирангиз Ализаде "Посвящение Насими".

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