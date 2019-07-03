В рамках X Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" на сцене Центра Гейдара Алиева прошел концерт российского квинтета No Indifference. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Квинтет No Indifference был образован в 2008 году. Руководитель - лауреат международных конкурсов Максим Сальников. В его состав входят солисты-инструменталисты Тверской академической филармонии - Максим Сальников (баян), Елена Жданова (скрипка), Татьяна Николаенко (гитара), Виталий Барменков (контрабас) и Александр Ипполитов (ударные). Первоначальной целью создания коллектива было сохранение исполнительских традиций земляка, уроженца Тверской земли, баяниста Бориса Тихонова - создателя первого в СССР инструментального эстрадного квартета.

Яркие тембры инструментов, высокий профессионализм исполнения, разнообразный репертуар, обаятельные музыканты - то, что привлекает слушателей на концерты ансамбля. Репертуар коллектива включает в себя практически все жанры и направления: классические сочинения русских и зарубежных композиторов, джазовые импровизации, песни советской эстрады, танцевальные композиции, мелодии народов мира. Аранжировки произведений музыканты делают сами. В 2019 году, к 10-летию создания ансамбля музыканты решили выпустить диск с наиболее яркими, интересными и зажигательными композициями из своего репертуара. Название диска - El Cumbanchero, что в переводе с испанского означает "человек, который веселится". Это слово, пожалуй, отражает кредо музыкантов коллектива - дарить людям радость и хорошее настроение!

Концерт прошел на живописном берегу озера Мархал. Помимо своих композиций коллектив также порадовал исполнением азербайджанской композиции Алекпера Тагиева "Sən gəlməz oldun".

Художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что такие фестивали сближают страны, дают возможность лучше узнать культуру народов мира. В заключении ансамблю был вручен официальный символ фестиваля.

Напомним, что X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит с 29 июня по 3 июля. На фестивале, совместно организованном Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки при поддержке министерства культуры, принимают участие известные музыкальные и театральные коллективы, талантливые музыканты из Турции, России, Венгрии, Казахстана и Азербайджана.

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