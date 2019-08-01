При организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября в стране пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

Среди них - государственный симфонический оркестр Чукурова (Турция), Китайский филармонический оркестр "Silk Road", музыканты - Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Таззиери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Салим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов. Также это азербайджанские деятели искусства - народные артисты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, заслуженный артист Эйюб Гулиев, а также Мустафа Мехмандаров.

Торжественное открытие фестиваля состоится 18 сентября в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солист - российский скрипач Сергей Догадин.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

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