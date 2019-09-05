19 сентября показом оперы "Кероглу" Уз.Гаджибейли Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета откроет 111-й театральный сезон.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, в этот день в спектакле примут участие ведущие солисты оперы - заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Нигяр), Рамиль Гасымов (партия Кероглу), Джахангир Гурбанов (партия Гасанхана), народные артисты республики Али Аскеров (партия Ибрагимхана), Акрам Поладов (партия Алы киши), Фидан Гаджиева (партия Ханенде), солист Талех Яхъяев (партия Эхсан паши) и др.

Дирижировать оперой будет заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Отметим, что далее в рамках XI музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 21 сентября на сцене Театра также будут показаны опера "Богема" Джакомо Пуччини, 22 сентября - балет "Насими" Фикрета Амирова, 28 сентября - балет "Жизель" Адольфа Адана и 29 сентября опера "Лейли и Меджнун" Уз.Гаджибейли.

Наряду с этим в новом театральном сезоне зрителей Театра оперы и балета ожидает много интересных постановок, премьер и ярких впечатляющих спектаклей, в которых будут принимать участие наряду с ведущими солистами театра и известные гранды оперного и балетного искусства из-за рубежа.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!