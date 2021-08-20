120 лет со дня рождения Хана Шушинского

20 августа 2021 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Хана Шушинского, сообщает Day.Az.

Хан Шушинский (Исфандияр Джаванширов) родился 20 августа 1901 года в городе Шуша. Он - прямой потомок основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира, его прадед - Мухаммед бек Джаваншир.

Исфандияр был первым ребенком Аслана аги Джаваншира и Бегим ханум, дворянки из рода Бехбуд бека (одна из ветвей династии Джаванширов). Учился в Реальной школе, любил естественные науки, знал русский язык и фарси, отдавал предпочтение литературе и поэзии, особенно увлекался творчеством Физули.

Оценив любовь Исфандияра к музыке, отец подарил ему тар. Исфандияр овладел искусством игры на нем и научил этому своего брата Аллахъяра.

В дальнейшем Аллахъяр стал одним из признанных исполнителей на таре Азербайджана, на протяжении многих лет они выступали вместе. А первым учителем мугама стал один из мастеров своего времени Ислам Абдуллаев (Сегях Ислам). Еще в 16 лет за блестящее исполнение на одном из Шушинских меджлисов мугама "Кюрд-Шахназ" его стали называть Хан.

Он действительно стал Ханом азербайджанской музыки! Хан Шушинский - обладатель сильного голоса с широким диапазоном с мастерством пел мугамы, народные песни и теснифы, среди которых были "Махур-Хинди", "Баяты-Гачар", "Гатар", "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Хейраты" и т.д.

Он исполнял народные песни с особым блеском, при этом добавляя в них новые штрихи. Поскольку Исфандияр хорошо играл и на бубне, то всегда имел успех, исполняя ритмические мугамы. Был автором многих произведений - "Гямярим", "Ай гёзял", "Мяндян ген гязмя" и многих других, посвятив родной Шуше песню "Şuşanın dağları başı dumanlı" ("Покрыты туманом горы в Шуше").

В фильме же "Не та, так эта" (Мешади Ибад), снятом по одноименной музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, Хану Шушинскому аккомпанируют исполнитель на кяманче Тялат Бакиханов и тарист Бахрам Мансуров.

В 1960-е годы он организовал мугамную студию при Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), преподавал в Азербайджанском государственном музыкальном училище (ныне - Бакинский музыкальный колледж).

Хан Шушинский был любимцем азербайджанской публики, и когда кто-то хорошо исполнял мугамы, ему говорили: "Ну, ты прямо Хан Шушинский!". Любовь народа к Хану Шушинскому не знала границ.

Он скончался после продолжительной болезни 18 марта 1979 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.