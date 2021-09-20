В Карабахе паспортизированы 15 историко-архитектурных памятников

В этом году проведена паспортизация 15 историко-архитектурных памятников на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по развитию и восстановлению охраны культурного наследия при Министерстве культуры, это первые паспорта, выданные нашим памятникам, расположенным на освобожденных территориях после восстановления независимости.

Эти паспорта были оформлены благодаря архивным материалам, историческим документам, фотографиям и интернет-ресурсам. К историко-архитектурным памятникам, на которые оформлены паспорта, относятся расположенные в городе Шуша мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, дом дочери хана Натаван, усадебный комплекс Мехмандаровых, имение Гаджигулы, имение Асад Бека, караван-сарай Ага Гахрамана Мирсияб оглу, баня Ширин Су, усыпальница Кутлу Муса оглу в Агдаме, мечеть Джума, монастыри Гянджасар и Худавенг в Кяльбаджарском районе, усыпальница Мелика Аждара в Лачинском районе, монастырь Амарас, расположенные в Ходжавендском районе", - говорится в сообщении.