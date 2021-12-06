В Азербайджанской филармонии прошел концерт в рамках 100-летнего юбилея БМА

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся Концерт-встреча с участием профессорско-преподавательского состава и студентов Бакинского филиала Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, сообщили Trend в пресс-службе филармонии, передает Day.Az.

В рамках празднования 100-летия БМА очень часто проводятся творческие Концерты-встречи с азербайджанскими и зарубежными вузами. В этот раз концертная программа прозвучала в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

На открытии народная артистка Азербайджана, профессор Захра Гулиева рассказала об истории развития БМА, о талантливых музыкантах, воспитанных первым на всем Востоке высшим музыкальным учебным заведением.

Концертная программа началась с песни Огтая Зульфугарова "Радостный мой народ". Затем в исполнении заслуженных артистов Сабины Асадовой и Ильхама Назарова прозвучало произведение "Аве Мария" ректора БМА, народного артиста СССР Фархада Бадалбейли, а заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде исполнил романс "Гвоздика" Васифа Адигезалова и пьесу "Кавалькада" из симфонических гравюр "Дон Кихот" Гара Гараева.

Народные артисты Азербайджана Егяна Ахундова и Мурад Гусейнов покорили публику виртуозным исполнением пьесы "Qaytağı" Тофига Гулиева. Вдохновенной и в тоже время яркой интерпретацией отличилось исполнение народными артистами Азербайджана Фархадом Бадалбейли и Мурадом Адигезалзаде III и IV части сюиты № 2 для двух фортепиано с симфоническим оркестром выдающегося русского композитора С.Рахманинова (в обработке А.Варнберга). Во время концерта Ильхам Назаров представил зрителям арию из оперы Фридриха Генделя "Ринальдо". Было представлено "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова.

Концерт завершился бурными аплодисментами публики.

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